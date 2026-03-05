 Aller au contenu principal
Costco Wholesale devrait annoncer une hausse de ses ventes trimestrielles
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 21:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mars - ** Les actions de Costco Wholesale COST.O chutent de 2,3 % à 982,88 $ avant la publication de ses résultats trimestriels après la clôture des marchés

** Les analystes de Wall Street s'attendent à ce que COST publie un chiffre d'affaires en hausse d'environ 9 % à 69,3 milliards de dollars, grâce à une augmentation des ventes; le BPA ajusté devrait augmenter de 13 % à 4,56 dollars, contre 4,02 dollars il y a un an - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires et le BPA ajusté de COST ont répondu aux attentes des analystes 7 fois au cours des 8 derniers trimestres ** 38 analystes couvrent COST, lui attribuant une note moyenne de "acheter" et une prévision médiane de 1 082,50 $ - LSEG ** COST est en hausse de 13,9 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 0,4 % pour la moyenne industrielle Dow Jones

