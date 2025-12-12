Costco Wholesale accroit de 11% son BPA au premier trimestre
12/12/2025
"Les résultats de cette année comprennent un avantage fiscal de 72 MUSD, soit 0,16 USD par action, lié aux rémunérations basées sur les actions, qui l'an dernier était de 100 MUSD, soit 0,22 USD par action", précise le groupe.
Les ventes de la chaine de magasins entrepôts ont augmenté de 8,2% à près de 66 MdsUSD, dont une progression de 6,4% en données comparables ( 5,9% aux Etats-Unis, 6,5% au Canada et 8,8% sur les autres marchés internationaux).
Hors impacts des variations des prix de l'essence et des taux de change, les ventes de Costco en comparable ont aussi progressé de 6,4%, emmenées par le Canada ( 9%). Le groupe revendique en outre une hausse de 20,5% de ses ventes en ligne.
