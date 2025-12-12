 Aller au contenu principal
Costco Wholesale accroit de 11% son BPA au premier trimestre
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 13:45

Costco Wholesale a publié jeudi soir un bénéfice net pour son 1er trimestre 2025-26 (clos le 23 novembre) de 2 milliards de dollars, soit 4,50 dollars par action, un BPA en progression de 11% et supérieur à l'estimation moyenne des analystes.

"Les résultats de cette année comprennent un avantage fiscal de 72 MUSD, soit 0,16 USD par action, lié aux rémunérations basées sur les actions, qui l'an dernier était de 100 MUSD, soit 0,22 USD par action", précise le groupe.

Les ventes de la chaine de magasins entrepôts ont augmenté de 8,2% à près de 66 MdsUSD, dont une progression de 6,4% en données comparables ( 5,9% aux Etats-Unis, 6,5% au Canada et 8,8% sur les autres marchés internationaux).

Hors impacts des variations des prix de l'essence et des taux de change, les ventes de Costco en comparable ont aussi progressé de 6,4%, emmenées par le Canada ( 9%). Le groupe revendique en outre une hausse de 20,5% de ses ventes en ligne.

Valeurs associées

COSTCO WHSL
884,5000 USD NASDAQ 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

