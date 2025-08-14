Costco va cesser de vendre la pilule abortive mifépristone dans ses pharmacies américaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification de la source d'approvisionnement, ajout de commentaires d'analystes au paragraphe 4)

Costco Wholesale COST.O a annoncé jeudi qu'il allait cesser de vendre la pilule abortive mifépristone dans toutes ses pharmacies américaines, invoquant une faible demande.

"La position de Costco de ne pas vendre de mifépristone, qui n'a pas changé, est basée sur l'absence de demande de la part de nos membres et d'autres patients, qui, d'après ce que nous savons, se font généralement délivrer le médicament par leurs prestataires médicaux", a déclaré Costco, ajoutant qu'il arrêterait la vente dans ses plus de 500 pharmacies.

Cette décision intervient alors que des groupes d'activistes religieux, dont Inspire Investing et Alliance Defending Freedom, mènent des campagnes contre la pilule.

"De nombreux détaillants sont devenus plus prudents lorsqu'il s'agit de prendre ouvertement des positions politiques ou sociales après que de récentes controverses ont déclenché des boycotts, une couverture médiatique négative et des réactions polarisées de la part des consommateurs", a déclaré Arun Sundaram, analyste principal chez CFRA.

Bloomberg a rapporté plus tôt dans la journée que des groupes d'activistes religieux, qui ont ciblé des détaillants tels que Costco, Kroger KR.N , Walmart WMT.N et Albertsons

ACI.N l'année dernière, vont maintenant se concentrer sur Walgreens WBA.O et CVS Health CVS.N qui distribuent la pilule dans des États où l'avortement est légal.

"La décision de la Cour suprême des États-Unis sur l'accès à la mifépristone permet à Walgreens de continuer à distribuer la mifépristone conformément aux directives de la FDA", peut-on lire sur le site Web de Walgreens.

Kroger a déclaré qu'il examinait la mise à jour de la stratégie d'évaluation et d'atténuation des risques de la mifépristone (REMS), programme de sécurité des médicaments, tandis que CVS a déclaré à Reuters qu'il exécutait "des prescriptions de mifépristone dans certains États où la loi l'autorise".

La mifépristone a été approuvée en association avec le misoprostol en 2000 par la Food and Drug Administration des États-Unis pour mettre fin à une grossesse dans les 10 semaines de gestation.

La mifépristone bloque la progestérone, l'hormone qui aide le corps d'une femme à maintenir la paroi de l'utérus pendant la grossesse. Le misoprostol est ensuite pris pour compléter le processus d'avortement.

Danco Laboratories, qui fabrique les pilules abortives, n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters, tandis que Walmart s'est refusé à tout commentaire.