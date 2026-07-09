Costco recule après un ralentissement des ventes à périmètre constant en juin par rapport à mai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juillet - ** L'action de Costco Wholesale COST.O a reculé de 3,9% à 916,19 dollars, son plus bas niveau depuis six mois, jeudi matin, après que le distributeur alimentaire a annoncé un ralentissement de ses ventes à périmètre constant pour le mois de juin ** Les ventes comparables de COST ont progressé de 8,8% en glissement annuel en juin, contre une hausse de 12,5% en mai

** Les ventes comparables « core », hors prix de l'essence et effets de change, ont progressé de 7% en glissement annuel en juin, contre une hausse de 8% enregistrée en mai

** En réaction à ce rapport, JP Morgan a revu à la baisse son objectif de cours, le ramenant de 1 110 $ à 1 100 $

** D.A. Davidson, qui a maintenu sa note « neutre », a indiqué dans une note que le ralentissement des ventes à périmètre constant n’était pas surprenant compte tenu de la hausse des prix de l’essence et du fait que les remboursements d’impôts ont probablement déjà été dépensés à ce stade

** L'action COST affiche désormais une hausse d'environ 6% depuis le début de l'année, ce qui correspond globalement à la progression du sous-indice « Biens de consommation de base » du S&P 500 .SPLRCS . Le titre se situe à environ 16% en dessous de son plus haut intrajournalier historique de 1 096,50 dollars atteint en mai

** Le titre s’échangeait récemment à 43 fois les bénéfices prévisionnels, soit légèrement au-dessus du PER prévisionnel moyen sur 5 ans de 42, selon les données de LSEG

** La recommandation moyenne de 39 analystes est "acheter"; l’objectif de cours médian est de 1 100 dollars