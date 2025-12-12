 Aller au contenu principal
Costco : la course vers la croissance et la rentabilité
information fournie par AOF 12/12/2025 à 17:09

(AOF) - Hier, Costco Wholesale a dévoilé des bons résultats au premier trimestre de son exercice 2025/2026. Au lendemain de sa publication trimestrielle, son titre perd pourtant 1,73% à 869,14 dollars. Le spécialiste américain dans la distribution de produits et de services à prix réduits a généré un chiffre d'affaires net à 65,98 milliards de dollars, soit une progression de 8,2%. Ses ventes en comparable ont progressé de 6,4% sur ces trois mois, soutenues par la hausse aux Etats-Unis (+5,9%), au Canada (+6,5) et sur les autres marchés internationaux (+8,8%).

Selon Bernstein, elles sont supérieures aux attentes (+5,8%) et sont portées par une croissance de la fréquentation (+3,1%) et une augmentation du panier moyen (+3,2%) .

Le bureau d'études signale aussi que les revenus provenant des adhésions sur ce trimestre s'élèvent à 1,329 milliard de dollars (soit +2,6% au-dessus des attentes). La croissance de ces revenus est de 14%, soutenue par une hausse de 5,2% du nombre de membres payants (soit 81,4 millions au total).

Les profits en hausse

Sur cette période, le bénéfice net s'est élevé à 2,001 milliards de dollars, soit 4,50 dollars par action diluée (dépassant le consensus de de 22 cents). Il est en hausse de 11,3% par rapport à la même période un an avant : 1,79 milliard de dollars, soit 4,04 dollars par action diluée.

"Les résultats de cette année incluent un avantage fiscal de 72 millions de dollars (soit 0,16 par action diluée) lié à la rémunération sous forme d′action. Cet avantage s'élevait à 100 millions de dollars l'an dernier (soit 0,22 par action diluée), explique l'entreprise américaine de grande distribution.

Bernstein rapporte que le résultat d'exploitation sur ce premier trimestre en glissement annuel a augmenté de 12,2%, à 2,46 milliards de dollars. La marge opérationnelle a progressé de 10 points de base à 3,7%.

Avec Costco, Bank Of America positive

Réagissant à cette publication, Bank Of America a révisé à la hausse son estimation du BPA pour cet exercice. Il est désormais attendu à 20 dollars, contre 19,72 dollars précédemment.

La banque américaine estime aussi que la hausse continue du chiffre d'affaires est attendue grâce à l'extension des horaires d'ouverture dans les magasins.

En outre, Bank Of America reste à l'Achat sur le titre Costco grâce à quatre facteurs favorables : des gains de parts de marché, une forte dynamique numérique (e-commerce), une croissance saine du nombre d'adhésions payantes et une marge Ebitda stable, voire en progression.

