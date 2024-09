Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Costco: hausse de près de 9% du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 27/09/2024 à 11:17









(CercleFinance.com) - Costco Wholesale a publié jeudi soir un BPA de 5,29 dollars au titre de son quatrième trimestre 2023-24, à comparer à 4,86 dollars sur la même période de l'année dernière, une progression qui intègre un avantage fiscal net non récurrent pour 14 cents par action.



Ses ventes nettes pour le trimestre ont augmenté de 1% à 78,2 milliards de dollars en données publiées, mais de 5,4% à surface et nombre de semaines comparables (et de 6,9% hors impacts des variations des prix de l'essence et des devises).



Ainsi, sur l'ensemble de son exercice clos le 1er septembre (comportant une semaine de moins que le précédent), Costco a engrangé un BPA de 16,56 dollars, pour un chiffre d'affaires en croissance de 5% à 249,6 milliards de dollars.





