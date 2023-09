Costco: hausse de 16% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 11:07

Costco Wholesale a publié mardi soir un BPA de 4,86 dollars pour son quatrième trimestre 2023-24, contre 4,20 dollars un an auparavant, étant précisé que le dernier trimestre comptait 17 semaines contre 16 semaines pour le quatrième trimestre 2022-23.



La chaine de magasins-entrepôts a vu son chiffre d'affaires augmenter de 9,4% à un peu plus de 77,4 milliards de dollars, dont une croissance de 3,8% en données comparables et ajustées des répercussions des variations des prix de l'essence et des taux de change.



Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Costco a engrangé un BPA de 14,16 dollars, contre 13,14 dollars en 2022-23, pour un chiffre d'affaires en croissance de 6,7% à 237,7 milliards (+5,2% en données comparables et ajustées d'essence et de changes).