 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 754,93
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Costco dépasse ses prévisions de recettes trimestrielles grâce à une forte demande pour des produits de première nécessité moins chers
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 22:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - Costco Wholesale COST.O a dépassé les prévisions de recettes du quatrième trimestre jeudi, les Américains à la recherche de bonnes affaires ayant afflué vers la chaîne de distribution à adhésion uniquement pour acheter des produits de première nécessité moins chers.

La société a enregistré des revenus trimestriels de 86,16 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 86,06 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

ALBERTSONS CO RG-A
17,460 USD NYSE -1,52%
COSTCO WHSL
943,3100 USD NASDAQ -0,21%
DOLLAR TREE
94,0300 USD NASDAQ -1,95%
KROGER
65,470 USD NYSE -0,12%
WALMART
103,050 USD NYSE +0,34%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank