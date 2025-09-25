Costco dépasse ses prévisions de recettes trimestrielles grâce à une forte demande pour des produits de première nécessité moins chers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
25 septembre - Costco Wholesale COST.O a dépassé les prévisions de recettes du quatrième trimestre jeudi, les Américains à la recherche de bonnes affaires ayant afflué vers la chaîne de distribution à adhésion uniquement pour acheter des produits de première nécessité moins chers.
La société a enregistré des revenus trimestriels de 86,16 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 86,06 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.
