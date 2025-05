Costco: BPA en hausse de 13% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/05/2025 à 07:18









(CercleFinance.com) - Costco Wholesale a publié jeudi soir un bénéfice net pour son troisième trimestre 2024-25 (clos le 11 mai) de 1,90 milliard de dollars, soit 4,28 dollars par action, contre 1,68 milliard, soit 3,78 dollar par action, sur la même période de l'an dernier.



Les ventes de la chaine de magasins entrepôts ont augmenté de 8% à près de 62 milliards de dollars, dont une progression de 5,7% en données comparables (+8% hors impacts des variations des prix de l'essence et des taux de change).



Ainsi, sur les neuf premiers mois de son exercice, Costco Wholesale a engrangé un bénéfice net de 5,49 milliards de dollars, soit 12,34 dollars par action, pour des ventes en hausse de 8,2% à 185,5 milliards (+5,9% en données comparables).





