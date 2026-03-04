 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

COSCO Shipping suspend les réservations pour les routes du Moyen-Orient en raison du conflit
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 09:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'unité de transport maritime et logistique du conglomérat chinois COSCO Shipping a déclaré mercredi qu'elle avait suspendu toutes les nouvelles réservations pour les routes à destination et en provenance des ports de la région du Moyen-Orient, y compris ceux des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite.

Cette décision est due à l'escalade du conflit dans la région et aux restrictions de trafic dans le détroit d'Ormuz , a déclaré COSCO Shipping Lines dans un communiqué .

Les réservations pour les routes à destination et en provenance de Bahreïn, de l'Irak et du Koweït ont également été suspendues, a ajouté la compagnie.

La compagnie a indiqué qu'elle évaluait les plans de suivi, y compris d'éventuels ports de déchargement alternatifs, pour les marchandises actuellement à bord.

Guerre en Iran
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank