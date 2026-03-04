COSCO Shipping suspend les réservations pour les routes du Moyen-Orient en raison du conflit

L'unité de transport maritime et logistique du conglomérat chinois COSCO Shipping a déclaré mercredi qu'elle avait suspendu toutes les nouvelles réservations pour les routes à destination et en provenance des ports de la région du Moyen-Orient, y compris ceux des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite.

Cette décision est due à l'escalade du conflit dans la région et aux restrictions de trafic dans le détroit d'Ormuz , a déclaré COSCO Shipping Lines dans un communiqué .

Les réservations pour les routes à destination et en provenance de Bahreïn, de l'Irak et du Koweït ont également été suspendues, a ajouté la compagnie.

La compagnie a indiqué qu'elle évaluait les plans de suivi, y compris d'éventuels ports de déchargement alternatifs, pour les marchandises actuellement à bord.