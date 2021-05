Corum AM ne fera pas appel de la sanction de l'AMF

(NEWSManagers.com) - Alors que Corum AM a écopé d'une amende de 600.000 euros à la suite de différents manquements, Frédéric Puzin qui préside la société de gestion, interrogé par L' Agefi Actifs, a indiqué qu' il ne ferait pas appel de la sanction de l' AMF.

Il rappelle qu' aucune stratégie d' investissement et aucun produit n' ont été remis en cause par le régulateur et qu' aucun investisseur n' a été lésé. Le président de la société de gestion a reconnu toutefois que la modernité des moyens de communication mis en place par sa société a pu surprendre. Quand bien même l' AMF a été consultée préalablement, assure-t-on chez Corum AM.

Quant aux manquements dans les obligations relatives à la connaissance du client et à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), " elle a porté sur une rédaction incomplète sur trois points spécifiques de la procédure interne et relève d'un problème de forme" , a précisé Frédéric Puzin.