Au quatrième trimestre 2023, neuf nouveaux immeubles rejoignent le patrimoine des SCPI Corum dont un hôtel à Milan (Italie), un hôtel à Varsovie (Pologne), un hôtel à Turin (Italie) et 4 hôtels en Ile-de-France (Paris, Roissy, Rueil-Malmaison et Vélizy).

(AOF) - Après treize immeubles achetés au cours des premier, deuxième et troisième trimestre 2023, les SCPI Corum accélèrent leurs investissements avec neuf nouvelles acquisitions immobilières au quatrième trimestre 2023. Ces achats leur permettent de renforcer leur diversification. Les SCPI Corum auront investi près de 1 milliard d’euros en 2023 à travers l’acquisition de 22 nouveaux immeubles en Europe. Un niveau d’investissement comparable à celui de 2022, année lors de laquelle elles avaient investi 1,1 milliard d’euros dans 45 immeubles.

Corum AM investit près de 1 milliard d’euros dans 22 nouveaux immeubles en 2023

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.