information fournie par Reuters • 01/10/2025 à 12:58

Corteva se scinde en deux sociétés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Corteva CTVA.N a annoncé mercredi son intention de se scinder en deux sociétés indépendantes cotées en bourse.