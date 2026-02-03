 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Corteva rate ses estimations de ventes trimestrielles
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 22:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe agrochimique Corteva CTVA.N a manqué les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du quatrième trimestre, mardi, en raison de la baisse des volumes de ventes dans ses activités de protection des cultures et de semences.

La société basée à Indianapolis a déclaré des ventes nettes de 3,9 milliards de dollars au cours de la période. Les analystes avaient en moyenne estimé les ventes à 4,24 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

CORTEVA
74,960 USD NYSE +2,37%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank