Corteva rate ses estimations de ventes trimestrielles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe agrochimique Corteva CTVA.N a manqué les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du quatrième trimestre, mardi, en raison de la baisse des volumes de ventes dans ses activités de protection des cultures et de semences.

La société basée à Indianapolis a déclaré des ventes nettes de 3,9 milliards de dollars au cours de la période. Les analystes avaient en moyenne estimé les ventes à 4,24 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.