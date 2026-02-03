Corteva manque ses prévisions de ventes trimestrielles en raison d'une baisse de la demande de produits phytopharmaceutiques et de semences

Le groupe agrochimique Corteva CTVA.N n'a pas atteint les estimations de Wall Street pour le chiffre d'affaires net du quatrième trimestre, mardi, en raison d'une baisse des volumes de ventes dans ses activités de protection des cultures et de semences, ce qui a entraîné une baisse d'environ 4 % de ses actions dans les échanges prolongés.

Le volume des ventes de produits phytosanitaires a baissé de 2 % en raison d'un changement de saison en Amérique du Nord et du calendrier de la demande de fongicides en Amérique latine, tandis que le volume des semences a chuté de 8 % en raison du retard des expéditions en Amérique du Nord et du fait que les agriculteurs d'Amérique latine ont commandé plus tôt en prévision de leur deuxième saison de plantation.

La baisse des prix des récoltes, l'affaiblissement de la demande et les tensions géopolitiques accrues ont réduit la rentabilité de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement agricole, mettant sous pression les entreprises agroalimentaires telles que Corteva, alors que le secteur a connu une fin d'année 2025 difficile.

Les ventes nettes trimestrielles de son segment des semences ont diminué de 2 % pour atteindre 1,74 milliard de dollars, tandis que celles de son segment des produits phytosanitaires ont diminué de 1 % pour atteindre 2,17 milliards de dollars.

La société basée à Indianapolis a déclaré des ventes nettes de 3,91 milliards de dollars au cours de la période. Les analystes avaient en moyenne estimé les ventes à 4,24 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Corteva a déclaré qu'elle était en bonne voie pour achever la séparation de ses activités de semences et de protection des cultures en deux sociétés cotées en bourse, annoncée l'année dernière.

La société prévoit un bénéfice d'exploitation annuel compris entre 3,45 et 3,70 dollars par action.

Elle s'attend à ce que l'industrie mondiale des produits phytosanitaires s'améliore légèrement grâce à des augmentations de volume qui feront plus que compenser les pressions persistantes sur les prix dans certaines régions clés, notamment l'Amérique latine et l'Asie-Pacifique.