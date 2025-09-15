Corteva étudie une scission de ses activités

(AOF) - L’entreprise Corteva envisagerait une scission afin de séparer ses activités Semences et Pesticides en deux entités distinctes, selon le Wall Street Journal. Le média américain, qui cite des sources proches du dossier, indique que le groupe pourrait prochainement communiquer sur ces intentions à condition que les négociations ne rencontrent aucun obstacle de dernière minute. La motivation de Corteva serait de protéger son activité Semences de " toute responsabilité future potentielle liée à ses produits phytosanitaires et désherbants, " indique le Wall Street Journal.

La société souhaiterait ainsi éviter de se retrouver dans la même situation que l'Allemand Bayer qui a dû dépenser des milliards de dollars en litiges à cause du Roundup.

