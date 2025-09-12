Corteva envisage de se scinder en deux sociétés distinctes, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans les paragraphes 2 à 4)

La société agricole Corteva CTVA.N étudie une scission qui séparerait ses activités de semences et de pesticides en deux sociétés distinctes, a rapporté le Wall Street Journal vendredi, citant des personnes familières avec le sujet.

La société, dont la capitalisation boursière s'élevait à près de 50 milliards de dollars à la dernière clôture, devrait bientôt dévoiler ses plans, selon le rapport.

Les actions de Corteva, qui n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters, ont clôturé en hausse de 1 %.

Corteva est l'un des plus grands fabricants de produits de protection des cultures aux États-Unis, en concurrence avec des entreprises telles que Syngenta et les sociétés allemandes BASF

BASFn.DE et Bayer BAYGn.DE dans le secteur des produits chimiques agricoles.