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Corteva baptise « Vylor » sa future filiale spécialisée dans les semences et la génétique
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 13:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société agrochimique américaine Corteva

CTVA.N a annoncé lundi qu'elle baptisait « Vylor » l'unité spécialisée dans les semences et la génétique qu'elle prévoit de scinder, remplaçant ainsi le nom provisoire « SpinCo ».

Cette scission , annoncée l'année dernière, permettra de transformer l'activité semences et génétique de Corteva en une société cotée séparément, alors que le groupe agrochimique affine son orientation stratégique.

* Corteva prévoit de finaliser la scission au cours du dernier trimestre 2026.

* Vylor détiendra plus de 4.000 brevets sur le matériel génétique et plus de 2.000 brevets biotechnologiques.

* Chuck Magro, qui devrait devenir directeur général de Vylor, a déclaré que l'entreprise serait en mesure de contribuer à relever les défis mondiaux en matière de sécurité alimentaire et énergétique grâce à l'innovation scientifique.

* Corteva a précisé que le nom Vylor est dérivé du mot “valor”, reflétant l'héritage agricole et l'esprit de compétition de l'entreprise.

* Corteva doit publier ses résultats du premier trimestre mardi.

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