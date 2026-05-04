Corteva baptise « Vylor » sa future filiale spécialisée dans les semences et la génétique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société agrochimique américaine Corteva
CTVA.N a annoncé lundi qu'elle baptisait « Vylor » l'unité spécialisée dans les semences et la génétique qu'elle prévoit de scinder, remplaçant ainsi le nom provisoire « SpinCo ».
Cette scission , annoncée l'année dernière, permettra de transformer l'activité semences et génétique de Corteva en une société cotée séparément, alors que le groupe agrochimique affine son orientation stratégique.
* Corteva prévoit de finaliser la scission au cours du dernier trimestre 2026.
* Vylor détiendra plus de 4.000 brevets sur le matériel génétique et plus de 2.000 brevets biotechnologiques.
* Chuck Magro, qui devrait devenir directeur général de Vylor, a déclaré que l'entreprise serait en mesure de contribuer à relever les défis mondiaux en matière de sécurité alimentaire et énergétique grâce à l'innovation scientifique.
* Corteva a précisé que le nom Vylor est dérivé du mot “valor”, reflétant l'héritage agricole et l'esprit de compétition de l'entreprise.
* Corteva doit publier ses résultats du premier trimestre mardi.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer