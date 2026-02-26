CORRIGÉ-Près de 90 % des entreprises nord-américaines et européennes se protègent contre le risque de change en raison de l'incertitude croissante, selon une enquête

(Correction du nom de l'entreprise de MillTechFX à MillTech dans les paragraphes 1 et 6) par Sophie Kiderlin

Près de 90 % des entreprises nord-américaines et européennes de taille moyenne couvrent actuellement leur risque de change et environ deux sur trois prévoient de maintenir ces couvertures plus longtemps, alors que la volatilité des marchés et l'incertitude géopolitique augmentent les risques financiers, selon une enquête réalisée par le fournisseur de logiciels MillTech.

L'enquête menée auprès d'environ 750 décideurs financiers d'entreprises d'Amérique du Nord, d'Europe et du Royaume-Uni dont la capitalisation boursière est comprise entre 50 millions et 1 milliard de dollars a montré que 88 % d'entre eux couvrent désormais les risques de change, contre 81 % des entreprises l'année précédente.

Parmi celles qui ne se couvrent pas, près des deux tiers ont déclaré qu'elles envisageaient de le faire compte tenu de l'environnement de marché actuel. La volatilité des marchés a augmenté au cours de l'année écoulée, en grande partie en raison des changements rapides de la politique commerciale et étrangère des États-Unis dans le cadre du programme "America First" du président Donald Trump . Ces mouvements ont suscité des questions sur le statut traditionnel de valeur refuge du dollar américain . Il a chuté de près de 11 % par rapport à un panier d'autres grandes monnaies depuis le début du second mandat de Trump en janvier 2025.

Les entreprises et les investisseurs utilisent souvent des combinaisons de produits dérivés pour se protéger des fluctuations des taux de change, qui peuvent augmenter ou diminuer la valeur des transactions, des ventes ou des avoirs.

Le rapport de MillTech montre que 62 % des personnes interrogées ont déclaré être négativement affectées par la volatilité du marché des changes, 25 % d'entre elles allant même jusqu'à parler d'un "impact négatif très important". Ce chiffre passe à 35 % si l'on considère uniquement les entreprises basées en Amérique du Nord, soit le taux le plus élevé de toutes les régions étudiées, et 69 % d'entre elles font état d'un impact négatif net.

Le coût de la couverture augmente également, de 67 % en moyenne, selon le rapport.

"Les entreprises réévaluent le niveau de risque de change qu'elles sont prêtes à supporter, en mettant en balance l'impact de l'incertitude du marché et l'augmentation des coûts de couverture. Nombre d'entre elles réagissent en allongeant la durée des couvertures afin d'obtenir une plus grande certitude tout en conservant une certaine flexibilité grâce à des ratios de couverture équilibrés", a déclaré Eric Huttman, directeur général de MillTech.

Parmi les personnes interrogées, 62 % ont indiqué qu'elles prévoyaient d'allonger la durée de leurs couvertures, et seulement 11 % ont déclaré qu'elles allaient les raccourcir.

L'enquête a également mis en évidence les obstacles à une plus grande couverture des entreprises. En Amérique du Nord, 83 % des entreprises qui ne se couvrent pas actuellement contre le risque de change invoquent la lourdeur de l'infrastructure de couverture, tandis que 67 % des entreprises européennes estiment que les capitaux pourraient être mieux alloués ailleurs.