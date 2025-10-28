CORRIGÉ-MISE À JOUR 1-Les perspectives des entreprises européennes pour le troisième trimestre se dégradent légèrement (21 octobre)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dans un article publié le 21 octobre, corrige le paragraphe 6 pour indiquer que le chiffre d'affaires du troisième trimestre devrait augmenter de 0,2 % et non de 0,4 %) par Javi West Larrañaga et Marleen Kaesebier

Les perspectives de santé des entreprises européennes se sont légèrement dégradées, selon les dernières prévisions de bénéfices publiées mardi.

Les entreprises européennes devraient annoncer une augmentation de 0,2 % de leurs bénéfices au troisième trimestre, en moyenne, selon les données du LSEG I/B/E/S, ce qui est inférieur à la croissance de 0,5 % attendue par les analystes il y a une semaine.

Il s'agirait de la pire performance trimestrielle depuis le premier trimestre 2024.

Les prévisions du marché pour les bénéfices du troisième trimestre n'ont cessé de se détériorer par rapport à la croissance de 12,5 % attendue en février, avant que le président américain Donald Trump et son administration ne présentent des plans pour un large éventail de droits de douane sur les produits importés.

L'IMMOBILIER EN TÊTE DES GAINS

D'autre part, les revenus des entreprises européennes du STOXX 600 .STOXX devraient maintenant augmenter de 0,2 % par rapport à la même période de l'année dernière, selon les données.

Il y a un an, les entreprises de l'indice ont enregistré en moyenne une hausse de 7,8 % de leurs bénéfices au troisième trimestre et une baisse de 1,1 % de leur chiffre d'affaires.

Parmi ces sociétés, plus de 70 devraient publier leurs résultats cette semaine. Les résultats des banques Barclays

BARC.L et Lloyds LLOY.L et du géant allemand des logiciels SAP SAPG.DE pourraient donner le ton aux investisseurs.

Les prévisions de croissance des bénéfices sont les plus élevées pour le secteur immobilier, avec 4,9 %, tandis que les services publics sont en queue de peloton avec une baisse prévue de 6,1 % au cours du trimestre, selon les données.