CORRIGÉ-Le groupe français Technip Energies manque ses prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre et annonce des rachats d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige les chiffres du paragraphe 4 en milliards et non en millions comme indiqué précédemment) par Vera Dvorakova et Lucie Barbier

La société française d'infrastructures énergétiques Technip Energies TE.PA a publié un bénéfice trimestriel ajusté inférieur aux attentes du marché, tout en annonçant une hausse du dividende et un programme de rachat d'actions de 150 millions d'euros.

La société, spécialisée dans l'ingénierie et la technologie pour l'industrie de l'énergie, a déclaré que son bénéfice récurrent ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) a atteint 159,9 millions d'euros (188,8 millions de dollars) au cours du trimestre. Ce chiffre est inférieur aux 167 millions d'euros attendus par les analystes dans le cadre d'un consensus établi par la société.

Technip Energies a proposé un dividende de 1 euro par action, contre 0,85 euro l'année dernière.

Le groupe d'ingénierie travaille sur environ 12 milliards d'euros de commandes, s'ajoutant à son carnet de commandes de 16 milliards d'euros, a déclaré le directeur financier Bruno Vibert lors d'une conférence de presse. Le groupe prévoit d'atteindre son plus haut niveau de commandes annuelles en 2026, a déclaré le directeur général Arnaud Pieton dans un communiqué de presse.

Les prises de commandes ajustées ont totalisé 4,64 milliards d'euros en 2025, soit une baisse de près de 54 % par rapport aux 10 milliards enregistrés en 2024.

Le groupe a signé plusieurs contrats importants cette année, notamment un contrat de Commonwealth LNG pour un projet aux États-Unis et l'achat de l'activité Advanced Materials & Catalysts du groupe chimique américain Ecovyst

ECVT.N .

Cependant, certains analystes ont mis en garde contre un ralentissement de la transition énergétique, UBS prévoyant "seulement une dynamique modeste" en 2026 pour Technip Energies.

Son segment technologie, produits et services (TPS), qui est lié aux dépenses de transition énergétique, a réalisé un chiffre d'affaires de 1,82 milliard d'euros, dans le bas de la fourchette des 1,8 milliard à 2,2 milliards d'euros prévus.

Le groupe s'attend maintenant à ce que le chiffre d'affaires de TPS atteigne 2 milliards à 2,2 milliards d'euros en 2026. Le chiffre d'affaires de son autre segment, la livraison de projets, devrait se situer entre 6,3 et 6,7 milliards d'euros. (1 $ = 0,8470 euros)