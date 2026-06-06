CORRIGÉ-L'introduction en bourse de SpaceX, la société d'Elon Musk, redonne un nouveau souffle à l'investissement de détail en Europe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Supprime le mot « européen » du troisième point)

* L'introduction en bourse de SpaceX pourrait redynamiser l'investissement de détail au Royaume-Uni et en Europe

* Des plateformes telles que Revolut, Hargreaves Lansdown et eToro offrent un accès aux investisseurs particuliers

* Selon certaines sources, SpaceX pourrait allouer jusqu'à 30 % de son introduction en bourse aux investisseurs particuliers

par Lucy Raitano, Iain Withers et Elizabeth Howcroft

Les investisseurs particuliers européens font partie de ceux qui se bousculent pour obtenir une part de l'introduction en bourse très attendue de SpaceX

SPCX.O , mais certains observateurs préviennent que l'opération pourrait s'avérer semée d'embûches pour ceux qui ne disposent pas des ressources dont bénéficient les investisseurs institutionnels.

SpaceX envisage d'allouer jusqu'à 30 % de l'opération aux investisseurs particuliers – une part inhabituellement importante – avec des offres prévues au Royaume-Uni, en Allemagne, au Danemark, en France, aux Pays-Bas, en Norvège, en Espagne, en Suède et en Suisse.

Au Royaume-Uni, huit plateformes d’investissement en ligne ont commencé à inviter les clients britanniques à souscrire des actions dans le cadre de cette levée de fonds de 75 milliards de dollars, considérée par certains comme l’offre au détail la plus importante du pays depuis l’introduction en bourse de Royal Mail, alors détenue par l’État, en 2013, et comme une chance de redynamiser une culture d’investissement en perte de vitesse.

"L'intérêt des particuliers ici ne ressemble à aucune autre opération: les investisseurs veulent faire partie du rêve", a déclaré Ygal El Harrar, responsable mondial des marchés des capitaux propres et de la technologie chez BNP Paribas.

Les introductions en bourse en Europe ont chuté depuis 2021 et la part des actifs des ménages détenus sous forme de titres financiers n'est que de 17 %, selon l'Union européenne, un chiffre bien inférieur aux 43 % enregistrés aux États-Unis.

Trois universitaires et un défenseur des droits des consommateurs ont appelé à la prudence en raison de la valorisation élevée (1 750 milliards de dollars) de SpaceX, une entreprise déficitaire , tandis que la faible taille du flottant (moins de 5 %) et l'absence de droits de vote pourraient présenter des risques.

SpaceX n'a pas répondu à une demande de commentaires. Son fondateur et dirigeant, Elon Musk, a déclaré jeudi qu'il se sentait "plutôt optimiste" quant aux prévisions de chiffre d'affaires de l'entreprise et que ce dernier était devenu "beaucoup plus prévisible".

DÉCOLLAGE

Les avis sur les forums et plateformes d'investissement comme Reddit sont partagés, certains se montrant enthousiastes tandis que d'autres sont rebutés par la valorisation élevée ou le leadership de Musk.

Hargreaves Lansdown a indiqué que 35 000 de ses clients s'étaient inscrits pour recevoir des alertes sur l'introduction en bourse depuis que la rumeur concernant l'offre de SpaceX avait commencé à circuler en avril.

La page web dédiée de Revolut à la vente d'actions au Royaume-Uni, destinée à attirer de nouveaux clients, présente une vidéo en pleine page montrant le décollage d'une fusée SpaceX avant d'énumérer les risques, notamment celui que les demandeurs ne reçoivent aucune action.

Meziane Lasfer, professeur de finance à la Bayes Business School de Londres, a déclaré que si les investisseurs institutionnels disposent de bases de données et d’analystes financiers pour les aider à déterminer la valeur réelle d’une entreprise, les investisseurs particuliers prendraient un "risque très important".

"C'est une entreprise qui enregistre d'énormes pertes et, au prix auquel elle entre en bourse, son ratio cours/chiffre d'affaires est de 100, ce qui est extrêmement élevé... Normalement, un ratio de deux à trois est déjà très bon." Le directeur général de JPMorgan, l’un des nombreux membres du consortium bancaire travaillant sur l’introduction en bourse, a déclaré que son établissement cherchait à traiter "les investisseurs individuels de la même manière que les institutions".

CRÉER UN PRÉCÉDENT

La société britannique Marex Financial exploite une plateforme d’offre publique sur laquelle les huit plateformes de détail – parmi lesquelles figurent également AJ Bell, CMC Markets, eToro, Freetrade, Interactive Brokers et Interactive Investor – peuvent transmettre les ordres des investisseurs potentiels.

Mike Coombes, directeur des opérations de la plateforme d'investissement de détail britannique PrimaryBid, a déclaré que cette nouvelle approche pourrait créer un précédent pour d'autres entreprises étrangères ciblant les acheteurs britanniques.

Un dirigeant de l’une des plateformes de détail concernées a déclaré qu’il était encourageant de voir les investisseurs particuliers bénéficier d’un accès anticipé à une introduction en bourse plutôt que de ne pouvoir acheter des actions que sur le marché secondaire.

eToro a indiqué dans un communiqué de presse que le montant minimum de souscription sur sa plateforme était de 750 $, tandis que Hargreaves Lansdown demande 1 000 £ (1 334 $).

Ygal El Harrar, de BNP Paribas, a déclaré que la participation des particuliers aux introductions en bourse est une nouvelle obsession pour les entreprises technologiques, qui sont passées d'un volume d'ordres provenant de ces investisseurs représentant au maximum 15 % de leur carnet d'ordres à un volume deux fois plus important.

Bien qu'il y ait eu une initiative réglementaire au Royaume-Uni visant à faciliter l'accès des investisseurs particuliers aux introductions en bourse, l'offre de transactions a été rare en raison du ralentissement mondial des nouvelles cotations. Selon Coombes, sur les 15 plus grandes introductions en bourse britanniques de 2021, une seule comprenait une tranche réservée aux particuliers. Il s’agissait de Deliveroo, qui a proposé aux investisseurs particuliers une part de 50 millions de livres sterling sur son introduction en bourse de 1,5 milliard de livres sterling via PrimaryBid. Le titre a chuté de près de 30 % lors de son premier jour de cotation.

(1 $ = 0,7494 livres)