Russie: fin du Forum économique et vague de drones ukrainiens

Le président russe Vladimir Poutine lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg (SPIEF), le 5 juin 2026 en Russie ( AFP / OLGA MALTSEVA )

La Russie a dit avoir intercepté plusieurs centaines de drones ukrainiens visant son territoire dans la nuit de vendredi à samedi, notamment dans la région de Saint-Pétersbourg où s'achève le grand Forum économique international.

Une grande partie de ces drones ont visé la région de Leningrad qui entoure Saint-Pétersbourg, ville où le président Vladimir Poutine a participé la veille au Forum économique international (SPIEF), autrefois surnommé le "Davos russe" en référence au Forum économique mondial.

Moscou comme Kiev ont intensifié récemment leurs frappes alors que la ligne de front est en grande partie figée et que les efforts diplomatiques sous l'égide des Etats-Unis pour mettre fin à la guerre en Ukraine sont au point mort.

"Il est temps de mettre fin à la guerre. Mais le dirigeant de la Russie veut continuer de se battre", a déclaré Volodymyr Zelensky samedi dans un message sur X, qualifiant les frappes ukrainiennes sur la Russie de "sanctions".

Plus de 140 drones ont été interceptés au-dessus de la région de Léningrad, a indiqué son gouverneur, Alexandre Drozdenko, sur Telegram.

"Saint-Pétersbourg a été la cible d'une attaque de grande ampleur menée par des drones militaires", a indiqué de son côté le gouverneur de la ville, Alexandre Beglov, qui a fait un rare appel aux habitants à "rester chez eux".

L'aéroport international de Poulkovo, au sud de la ville, a annoncé une interruption temporaire du trafic, sans préciser la raison.

- "Guerre ratée" -

Le président russe Vladimir Poutine donne un discours au Forum économique de Saint-Pétersbourg en Russie, le 5 juin 2026 ( AFP / OLGA MALTSEVA )

Le président russe a rejeté vendredi une rencontre avec son homologue ukrainien qui l'a invité à un tête-à-tête pour négocier directement une sortie de la guerre en Ukraine, entrée dans sa cinquième année.

Mercredi, à l'ouverture du Forum de Saint-Pétersbourg, des drones ukrainiens avaient frappé une installation pétrolière et un site militaire à proximité. Les invités arrivant à l'événement avaient été accueillis avec un panache de fumée noire en arrière-plan.

"Nous partons du principe que les hostilités prendront fin un jour. Et, sans aucun doute, elles cesseront lorsque nous aurons atteint les objectifs que nous nous sommes fixés", a déclaré M. Poutine vendredi depuis le SPIEF, en rejetant la possibilité d'une rencontre avec le président Zelensky pour négocier.

Le conflit en Ukraine, déclenché par l'assaut russe à pleine échelle en février 2022, a fait des centaines de milliers de morts, des millions de réfugiés et ravagé une partie de l'Ukraine.

Un homme passe devant des affiches du Forum économique international de Saint-Pétersbourg alors que de la fumée s'élève en arrière-plan après des frappes de drones ukrainiens, le 3 juin 2026 en Russie ( AFP / STRINGER )

"En refusant l'offre du président Zelensky de négociations de paix directe, (Vladimir) Poutine a perdu sa chance de se tirer de sa guerre ratée. Les choses ne vont qu'aller en empirant pour la Russie", a affirmé samedi sur X le chef de la diplomatie ukrainienne Andriï Sybiga.

Au total, le ministère russe de la Défense a annoncé l'interception de 376 drones ukrainiens au cours de la nuit au-dessus de nombreuses régions du pays.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a indiqué que huit de ces appareils avaient été abattus alors qu'ils se dirigeaient vers la ville.

Une attaque de drones a d'ailleurs déclenché un incendie de quelque 5.000 m2 dans un dépôt de carburant à Oust-Labinsk, dans la région russe de Krasnodar, selon les autorités locales.

Moscou de son côté a visé l'Ukraine dans la nuit avec 272 drones, dont 249 ont été interceptés, ont affirmé samedi les forces de l'Air ukrainiennes.

En Ukraine, dans la région de Zaporijjia (sud), une attaque de drones russes contre des "infrastructures essentielles et industrielles" a fait deux morts, selon le gouverneur militaire local, Ivan Fedorov.

Dans celle de Dnipropetrovsk, visée "près de 30 fois avec des drones et de l'artillerie", une personne a perdu la vie et trois ont été blessées dans le district de Kryviï Rig, a indiqué le chef de l'administration militaire régionale, Oleksandr Ganja.

Les services de secours ukrainiens ont également fait état d'attaques de drones sur la ville d'Odessa (sud), qui n'ont pas fait de blessé.