CORRIGÉ-BRIEF-Theravance Biopharma Résultat d'exploitation du T4 20,012 millions USD

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Suppression de la référence à l'estimation du résultat net ajusté du 4ème trimestre)
Theravance Biopharma Résultat net ajusté du 4ème trimestre 3,131 millions USD
* Résultat net du T4 61,024 millions USD
* Chiffre d'affaires du T4 45,9 millions USD vs. estimation IBES 58,5 millions USD
* Bénéfice par action du T4 1,15 USD
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