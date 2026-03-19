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CORRIGÉ-BRIEF-Theravance Biopharma Résultat d'exploitation du T4 20,012 millions USD
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 14:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Suppression de la référence à l'estimation du résultat net ajusté du 4ème trimestre)

Theravance Biopharma Résultat net ajusté du 4ème trimestre 3,131 millions USD

* Résultat net du T4 61,024 millions USD

* Chiffre d'affaires du T4 45,9 millions USD vs. estimation IBES 58,5 millions USD

* Bénéfice par action du T4 1,15 USD

Valeurs associées

THERAVANCE BIOPH
14,0100 USD NASDAQ +1,30%
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