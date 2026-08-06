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CORRIGÉ - BRÈVE-El Paso Natural Gas Co invoque la force majeure pour la ligne 1204
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 22:12
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du titre: l'entreprise « déclare » un cas de force majeure, et non « lève »)

KINDER MORGAN'S KMI.N EL PASO NATURAL GAS COMPANY, L.L.C (EPNG):

* DÉCLARE UN CAS DE FORCE MAJEURE SUR LA LIGNE N° 1204

* SIGNALE DES ANOMALIES SUR LA LIGNE N° 1204 EN AVAL DE LA STATION DE COMPRESSION DE DILKON, DANS LES COMTÉS DE NAVAJO ET DE COCONINO, EN ARIZONA

* INDIQUE QUE POUR REMÉDIER À CES PROBLÈMES ET EFFECTUER LES RÉPARATIONS NÉCESSAIRES, EPNG DOIT IMMÉDIATEMENT METTRE EN PLACE UNE LIMITATION DE PRESSION ET ISOLER LA LIGNE N° 1204 ENTRE LES STATIONS DE COMPRESSION DE DILKON ET DE LEUPP

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