CORRIGÉ-Anthropic et des éditeurs de musique présenteront leurs principaux arguments dans l'affaire relative à l'entraînement des IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du titre afin de préciser que les plaignants sont des éditeurs de musique et non des maisons de disques)

* UMG et d’autres éditeurs de musique ont poursuivi Anthropic en justice pour l’utilisation de paroles de chansons dans l’entraînement de Claude

* Les entreprises technologiques affirment que l'entraînement de l'IA relève de l'usage loyal des œuvres protégées par le droit d'auteur

* La juge fédérale américaine Eumi Lee sera la troisième juge à se prononcer sur la question de l’usage loyal dans des affaires très médiatisées concernant l’entraînement des IA génératives

par Blake Brittain

La juge fédérale américaine Eumi Lee, à San José, en Californie, entendra mercredi les arguments sur un point clé de la défense d'Anthropic dans le cadre d’un procès en contrefaçon intenté par des éditeurs de musique, dont Universal Music Group UMG.AS , concernant l’utilisation des paroles de leurs chansons pour entraîner son chatbot Claude.

L’affaire des éditeurs, ainsi que d’autres similaires, s’articule autour de la question de savoir si les systèmes d’IA font un « usage loyal » des œuvres protégées par le droit d’auteur en les utilisant pour créer de nouveaux contenus transformatifs. La manière dont des juges comme Mme Lee se prononceront sur la défense fondée sur l’usage loyal déterminera probablement l’issue de dizaines de procès aux enjeux considérables intentés par des auteurs, des organes de presse, des artistes visuels et d’autres contre des géants de la technologie, notamment Anthropic, OpenAI et Meta Platforms, au sujet de l’entraînement de leurs IA.

Deux autres juges de Californie du Nord, qui se sont déjà prononcés sur cette question très suivie, ont des avis divergents quant à savoir si l’entraînement des IA génératives constitue généralement un usage loyal des œuvres protégées par le droit d’auteur, ce qui protégerait les entreprises technologiques de toute responsabilité pour avoir utilisé des millions d’œuvres protégées afin d’entraîner leurs systèmes sans l’autorisation des ayants droit.

Le juge fédéral américain William Alsup, aujourd’hui à la retraite, s’est rangé l’année dernière du côté d’Anthropic , estimant que l’entraînement de son IA relevait de l’usage loyal des livres. Deux jours plus tard, le juge fédéral américain Vince Chhabria s’est prononcé en faveur de Meta dans un procès similaire, tout en avertissant que l’entraînement de l’IA ne relèverait pas de l’usage loyal « dans de nombreuses circonstances ».

Dans l’affaire dont est saisi le juge Lee, les éditeurs de musique UMG, Concord et ABKCO ont poursuivi Anthropic en 2023, alléguant que l’utilisation de leurs paroles pour entraîner Claude à répondre à des demandes humaines portait atteinte à leurs droits d’auteur sur des centaines de chansons d’artistes tels que Beyoncé, les Rolling Stones et les Beach Boys.

Anthropic a fait valoir que l’entraînement de son IA fait un usage transformatif des paroles de chansons afin « d’aider Claude à comprendre le langage humain et de favoriser le progrès et la productivité dans les domaines de la science, des affaires et de l’éducation ».

« Permettre aux titulaires de droits d’auteur d’opposer leur veto à une telle technologie transformatrice reviendrait à ignorer le principe établi par la Cour suprême selon lequel l’objectif premier du droit d’auteur n’est pas de récompenser l’auteur, mais de servir le public », a déclaré Anthropic.

Les éditeurs ont fait valoir devant le tribunal que l’utilisation de leurs paroles par Anthropic n’est pas équitable, car elle permet à Claude de générer de nouvelles paroles qui diluent le marché de leurs œuvres.

« Claude est utilisé pour multiplier en grand nombre les paroles de chansons générées par l’IA, et ces chansons créées à l’aide d’outils comme Claude saturent les plateformes de streaming et grimpent même dans les classements du Billboard », ont déclaré les éditeurs dans un mémoire déposé en mars.