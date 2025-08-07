CORRECTION-Le propriétaire d'un gratte-ciel emblématique de Manhattan conclut un prêt de 1,3 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute que JPMorgan a refusé de commenter au paragraphe 13) par Matt Tracy

Le promoteur immobilier new-yorkais The Durst Organization a conclu mercredi l'un des plus gros prêts de bureaux de Manhattan pour un gratte-ciel de Times Square, selon Rosenberg + Estis, le cabinet d'avocats qui a représenté le promoteur.

Le propriétaire familial a conclu un prêt de 1,3 milliard de dollars garanti par une hypothèque commerciale sur le One Five One, un immeuble de bureaux de 48 étages de classe A anciennement connu sous le nom de 4 Times Square. Selon Rosenberg + Estis, le produit de la vente servira à financer les améliorations apportées par les locataires et les dépenses d'investissement, entre autres.

Dans les années qui ont suivi la pandémie de COVID-19, qui a dévasté le marché des bureaux aux États-Unis, la Durst Organization a fait venir dans l'immeuble une série de nouveaux locataires importants, dont le géant des médias sociaux TikTok et la société de services financiers Nasdaq NDAQ.O .

One Five One a été conçu par le cabinet d'architecture Fox & Fowle, aujourd'hui connu sous le nom de FXCollaborative, et abritait auparavant l'éditeur Conde Nast jusqu'en 2014, et le cabinet d'avocats international Skadden Arps jusqu'en 2020.

Wells Fargo WFC.N , JPMorgan JPM.N et Bank of America

BAC.N ont co-originé le CMBS de 1,3 milliard de dollars. Le bâtiment a été précédemment financé par un CMBS de 650 millions de dollars et un refinancement de 900 millions de dollars fourni en 2019 par JPMorgan et Wells Fargo.

Rosenberg + Estis a qualifié cet immense paquet d'étape majeure pour la reprise du marché des bureaux à New York.

"Les obligations ont été vendues très rapidement. Elles ont été vendues à l'avance", a déclaré Eric Orenstein, membre de l'équipe chargée des transactions chez Rosenberg + Estis.

UNE DEMANDE ÉNORME

Eric Orenstein précise que le montant de 1,3 milliard de dollars finalement financé est bien supérieur au montant initialement recherché par la Durst Organization.

"La demande d'actifs de classe A pour des promoteurs bien connus et respectés par la communauté est énorme", a-t-il ajouté. "C'est un bon signe pour le marché en général."

Le prêt de 1,3 milliard de dollars est assorti d'un taux d'intérêt de 5,865 % et arrive à échéance le 6 août 2030. L'accord de financement a été établi sur la base d'une évaluation immobilière estimée à 2,3 milliards de dollars et d'un ratio prêt/valeur de 56,5 %.

"Au cours des dernières années, on a assisté à un recul généralisé des prêts à l'immobilier commercial, en particulier pour les immeubles de bureaux. Mais à New York, la force du marché des bureaux de classe A est désormais indéniable", a déclaré Douglas Durst, président de The Durst Organization, dans un communiqué écrit.

"Les marchés financiers reconnaissent cette réalité et montrent un regain d'intérêt pour le secteur", a ajouté Douglas Durst.

Wells Fargo n'a pas souhaité faire de commentaire. JPMorgan a également refusé de commenter.

"L'accueil favorable des CMBS souligne à nouveau la force du marché des bureaux de New York pour les immeubles qui sont très bien aménagés, accueillants pour les locataires, proches des nœuds de transport et dont la propriété est de premier ordre ", a déclaré à Reuters Leland Bunch, responsable des marchés de capitaux et des services bancaires pour le groupe de financement structuré de l'immobilier de Bank of America, dans une déclaration envoyée par courriel.