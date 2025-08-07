 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CORRECTION-Le propriétaire d'un gratte-ciel emblématique de Manhattan conclut un prêt de 1,3 milliard de dollars
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 19:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du concepteur du bâtiment au paragraphe 4) par Matt Tracy

Le promoteur immobilier new-yorkais The Durst Organization a conclu l'un des plus gros prêts de bureaux de Manhattan mercredi, selon Rosenberg + Estis, le cabinet d'avocats qui a représenté le promoteur.

Le propriétaire familial a conclu un prêt de 1,3 milliard de dollars garanti par une hypothèque commerciale sur le One Five One, un immeuble de bureaux de classe A de 48 étages anciennement connu sous le nom de 4 Times Square. Selon Rosenberg + Estis, le produit de la vente servira à financer les améliorations apportées par les locataires et les dépenses d'investissement, entre autres.

Dans les années qui ont suivi la pandémie de COVID-19, qui a dévasté le marché des bureaux aux États-Unis, The Durst Organization a attiré une série de nouveaux locataires importants dans l'immeuble, notamment le géant des médias sociaux TikTok et la société de services financiers Nasdaq

NDAQ.O .

One Five One a été conçu par le cabinet d'architecture Fox & Fowle, aujourd'hui connu sous le nom de FXCollaborative, et a abrité l'éditeur Conde Nast jusqu'en 2014 et le cabinet d'avocats international Skadden Arps jusqu'en 2020.

Wells Fargo WFC.N , JPMorgan JPM.N et Bank of America

BAC.N ont co-originé le CMBS de 1,3 milliard de dollars. Le bâtiment a été précédemment financé par un CMBS de 650 millions de dollars et un refinancement de 900 millions de dollars fourni en 2019 par JPMorgan et Wells Fargo.

Rosenberg + Estis a qualifié cet immense paquet d'étape majeure pour la reprise du marché des bureaux à New York.

"Les obligations ont été vendues très rapidement. Elle a été pré-vendue, en fait", a déclaré Eric Orenstein, membre de l'équipe des transactions de Rosenberg + Estis.

Eric Orenstein a précisé que le montant de 1,3 milliard de dollars finalement financé était bien supérieur au montant initialement recherché par The Durst Organization.

"La demande d'actifs de classe A pour des sponsors bien connus et respectés par la communauté est énorme", a-t-il ajouté. "C'est un bon signe pour le marché en général."

Le prêt de 1,3 milliard de dollars est assorti d'un taux d'intérêt de 5,865 % et arrive à échéance le 6 août 2030. L'accord de financement a été établi sur la base d'une évaluation immobilière estimée à 2,3 milliards de dollars et d'un ratio prêt/valeur de 56,5 %.

"Au cours des dernières années, on a assisté à un recul généralisé des prêts à l'immobilier commercial, en particulier pour les immeubles de bureaux. Mais à New York, la force du marché des bureaux de classe A est désormais indéniable", a déclaré Douglas Durst, président de The Durst Organization, dans un communiqué écrit.

"Les marchés financiers reconnaissent cette réalité et montrent un regain d'intérêt pour le secteur", a ajouté Douglas Durst.

Wells Fargo s'est refusé à tout commentaire , tandis que JPMorgan n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

"L'accueil favorable des CMBS souligne à nouveau la force du marché des bureaux de New York pour les immeubles qui sont très bien aménagés, accueillants pour les locataires, proches des nœuds de transport et qui ont des propriétaires de premier plan", a déclaré à Reuters Leland Bunch, responsable des marchés de capitaux et des services bancaires pour le groupe de financement structuré de l'immobilier de Bank of America, dans une déclaration envoyée par e-mail.

