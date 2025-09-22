Banques espagnoles: BBVA améliore de 10% son OPA sur Sabadell

La banque espagnole BBVA, qui a lancé une offre publique d'achat (OPA) hostile sur sa concurrente Sabadell, a annoncé lundi une amélioration de son offre de 10%, à deux semaines de sa clôture, afin de convaincre les actionnaires de sa cible.

( AFP / GABRIEL BOUYS )

"La nouvelle offre, à savoir une nouvelle action de BBVA pour 4,8376 actions de Banco Sabadell, représente une augmentation de 10% et s'avère exceptionnellement attrayante pour les actionnaires de Banco Sabadell", affirme BBVA dans un communiqué, dans lequel elle valorise désormais sa rivale catalane à 19,5 milliards d'euros.

La banque basque indique également que son conseil d'administration a décidé qu'il n'y aurait pas de "nouvelles améliorations de la contrepartie de l'offre" ni d'"extension de la période d'acceptation".

La nouvelle offre "évalue l'action de Banco Sabadell à 3,39 euros par action, soit à des niveaux records depuis plus d'une décennie", précise la banque basque. Les actionnaires de Sabadell qui ont déjà choisi d'accepter son offre "bénéficieront également des nouvelles conditions améliorées", souligne la banque.

"De plus, la contrepartie sera entièrement constituée d'actions, ce qui signifie que les actionnaires ayant réalisé des plus-values ne seront pas imposés en Espagne si l'acceptation dépasse 50% des droits de vote de Banco Sabadell, car l'opération serait alors fiscalement neutre", signale BBVA.

Lancée le 8 septembre, près d'un an et demi après son annonce en mai 2024, cette offre pourrait donner naissance à un géant européen du secteur, mais elle est vue d'un très mauvais œil par de nombreux acteurs du marché, à commencer par Sabadell.

Le conseil d'administration de la quatrième banque du pays a en effet rejeté l'OPA, estimant qu'elle sous-évaluait "très significativement" la banque. Il a recommandé à ses actionnaires de ne pas l'accepter.

Cette OPA, dont l'issue finale est très incertaine en raison de la multitude de petits actionnaires de Sabadell dont aucun ne détient plus de 7% de son capital, doit se conclure le 7 octobre.

L'opération, qui dû obtenir les autorisations de la Banque centrale européenne (BCE) et de l'autorité de la concurrence espagnole, a provoqué une levée de boucliers politique en Espagne et suscité depuis le début l'opposition du gouvernement de gauche espagnol, très frileux vis-à-vis de cette OPA dont il craint qu'elle ne réduise la concurrence.

Tout en lui accordant finalement un feu vert, le gouvernement du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez lui a imposé des conditions draconiennes, en empêchant de facto toute fusion entre les deux entités bancaires durant au moins trois ans.

En juin, l'exécutif a en effet imposé aux deux banques "une personnalité juridique et un patrimoine distincts, ainsi qu'une autonomie dans la gestion de leurs activités" pendant trois ans.