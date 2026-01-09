CORRECTION-Le Mercosur signera le 17 janvier l'accord de libre-échange avec l'UE-ministre

(Bien lire 17 janvier)

Le Mercosur, Marché commun du Sud qui regroupe l'Argentine, la Bolivie, le Brésil et le Paraguay, signera le 17 janvier l'accord de libre-échange avec l'Union européenne, a annoncé vendredi le ministre argentin des Affaires étrangères.

L'accord a été approuvé vendredi par une majorité qualifiée d'Etats européens (65% de la population de l'UE). La France, la Pologne, la Hongrie et l'Irlande ont voté contre.

(Version française Nicolas Delame et Sophie Louet)