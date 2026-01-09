 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

CORRECTION-Le Mercosur signera le 17 janvier l'accord de libre-échange avec l'UE-ministre
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 18:08

(Bien lire 17 janvier)

Le Mercosur, Marché commun du Sud qui regroupe l'Argentine, la Bolivie, le Brésil et le Paraguay, signera le 17 janvier l'accord de libre-échange avec l'Union européenne, a annoncé vendredi le ministre argentin des Affaires étrangères.

L'accord a été approuvé vendredi par une majorité qualifiée d'Etats européens (65% de la population de l'UE). La France, la Pologne, la Hongrie et l'Irlande ont voté contre.

(Version française Nicolas Delame et Sophie Louet)

Agriculteurs en colère
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank