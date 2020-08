Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CORRECTION-L'économie britannique se contracte de plus de 20% au T2 Reuters • 12/08/2020 à 11:17









(Bien lire 8,7% et non 8,6% au dernier paragraphe) LONDRES, 12 août (Reuters) - L'économie britannique a subi au deuxième trimestre une contraction record de 20,4% sous les effets de la crise du coronavirus, montre une première estimation publiée mercredi. Cette contraction d'un trimestre sur l'autre, proche d'un consensus à -20,5%, est la plus importante annoncée à ce jour par une économie développée. Sur un an, le produit intérieur brut (PIB) de la Grande-Bretagne s'est contracté de 21,7%, contre un consensus de -22,4%. L'économie britannique entre ainsi en récession avec deux trimestres consécutifs de contraction. Elle s'était repliée au premier trimestre de 2,2% d'un trimestre sur l'autre (-1,7% sur un an). "Les chiffres d'aujourd'hui confirment que les temps sont durs", a commenté le ministre britannique des Finances, Rishi Sunak. "Des centaines de milliers de gens ont déjà perdu leur emploi et, malheureusement, il pourrait y en avoir d'autres dans les mois à venir." La Banque d'Angleterre (BoE) a déclaré la semaine dernière ne pas s'attendre à ce que l'économie britannique retrouve son niveau d'avant la pandémie avant la fin de l'année prochaine. Les signes d'un rebond se dessinent cependant avec une croissance de 8,7% enregistrée en juin par rapport au mois de mai, selon les données publiées par l'Office des statistiques nationales. (David Milliken et William Schomberg version française Patrick Vignal, édité par Henri-Pierre André)

