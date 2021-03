Correction: Fitch note Upline Capital Management à 'Excellent(mar)' avec une perspective stable.

(The following statement was released by the rating agency) Fitch Ratings-London-29 March 2021: Ce commentaire de notation se substitue à la version précédente, publiée mercredi 17 mars 2021 et a pour but de corriger le tableau « Rating Actions » en remplaçant IMQR par National IMQR. Tout le reste du contenu est tel qu'il a été publié à l'origine.

Fitch Ratings affirme la note 'National Investment Management Quality Rating' (IMQR) d'Upline Capital Management (UCM) à 'Excellent(mar)' avec une perspective stable. Elle reflète l'expérience d'UCM, une société de premier plan et bien dotée en personnel, dont les processus d'investissement sont fermement établis et disciplinés. La notation prend en compte la solidité de la plate-forme opérationnelle et de l'environnement de contrôle et de gestion des risques. Upline Capital Management bénéficie du soutien de ses actionnaires, le Groupe Upline et indirectement de la Banque Centrale Populaire. Les fonds et les mandats gérés par UCM ont des performances conformes aux objectifs et aux attentes des investisseurs. RETRAITS DES NOTES N.A. PRINCIPAUX FACTEURS DE NOTATION La note 'Excellent' (mar) reflète l'expérience d'Upline Capital Management (UCM), une société de premier plan et bien doté en personnel, dont les processus d'investissement sont fermement établis et disciplinés. La notation prend en compte la solidité de la plate-forme opérationnelle et de l'environnement de contrôle et de gestion des risques. Upline Capital Management bénéficie du soutien de ses actionnaires, le Groupe Upline et indirectement de la Banque Centrale Populaire. Les fonds et les mandats gérés par UCM ont des performances conformes aux objectifs et aux attentes des investisseurs.

La note 'Excellent(mar)' est basée sur les scores des catégories ci-dessous :

Investment Process: Excellent

Investment Resources: Excellent

Risk Management: Excellent

Company and Client Servicing: Excellent

Investment Performance: Consistent

Excellent Processus d'Investissement (Investment Process)

Fitch considère que les processus d'investissement d'UCM sont clairs, bien conçus et mis en œuvre de manière disciplinée. Les objectifs et les caractéristiques de fonds sont clairs et facilement accessibles. UCM déploie principalement des stratégies de produit taux, mais elle développe aussi des stratégies innovantes telles que les stratégies d'allocation quantitative. Son processus d'investissement se caractérise par la combinaison d'une recherche fondamentale propriétaire top-down et bottom-up, incluant une analyse qualitative et quantitative. Le processus simule trois scénarios différents et donne des notes multicritères aux émetteurs. Les décisions d'investissement et le suivi du portefeuille sont formalisés dans des comités. Les portefeuilles sont construits sur la base d'un portefeuille cible, avec des scores ajustés qui déterminent les pondérations de chaque actif. Les portefeuilles sont bien suivis par les équipes d'investissement et de risque, sous la supervision du comité d'investissement.

Excellentes Ressources d'Investissement (Investment Ressources)

UCM dispose d'équipes expérimentées et bien dotées en personnel dans toute l'organisation. A fin 2020, l'équipe d'investissement est composée de huit professionnels de l'investissement, dont le responsable des investissements. L'organisation est stable et dispose d'une très bonne capacité de rétention des employés, de nombreux employés ayant passé toute leur carrière au sein du groupe Upline.

L'équipe d'investissement est bien répartie entre les stratégies taux, actions et produits alternatifs. L'équipe gérait 44 fonds (OPCVM) à la fin janvier 2021, ce qui donne un ratio de gestionnaire portefeuille par fonds égal à celui des sociétés paires. La taille des équipes a augmenté, en ligne avec la croissance des actifs sous gestion (AUM) de l'entité ; UCM a recruté quatre membres en 2020, dont un analyste financier en décembre de la même année. La société souhaite renforcer le processus de recherche et constituer une équipe de recherche interne.

La plateforme informatique actuelle est construite autour de Manar, un système de gestion des investissements largement utilisé au Maroc, permettant un accès rapide et efficace aux portefeuilles et aux informations commerciales. La société a également mis au point des applications internes sur mesure qui sont intégrées à Manar. Ces applications sont utilisées pour améliorer les bases de données, pour surveiller les risques, pour faciliter le processus décisionnel et pour identifier les performances des fonds. UCM travaille sur la mise en place d'un système de gestion des relations clients.

Excellente Gestion des Risques (Risk Management)

Le cadre de contrôle d'UCM est clairement défini : Identifier, analyser et contrôler. Le processus de risque est bien structuré et intégré dans le processus d'investissement. Les participants au processus de risque ont des rôles clairement définis et indépendants. Les outils utilisés sont Manar (accès indépendant), les informations financières fournies par des sources externes et des feuilles de calcul internes. Des tests de stress sont effectués sur une base annuelle et ad hoc. Ces stress tests simulent des événements extrêmes et des événements historiques. L'équipe de surveillance des risques promeut et met en œuvre une culture du risque au sein de toute l'entreprise. Les risques de marché et de crédit sont étroitement surveillés et sont résumés dans des rapports avec des mesures relatives, absolues, de perte potentielle, de concentration et d'écart de taux. Les contrôles pré-négociation, les contraintes de limites et les limites d'exposition sont incorporés dans Manar avec des procédures d'escalade si nécessaire.

Société Solide et Excellent Service Client (Company and Client Servicing)

UCM est le deuxième gestionnaire d'investissements au Maroc et bénéficie d'une longue expérience. L'encours d'UCM a augmenté plus vite que le marché entre 2016 et 2018. Les actifs sous gestion d'UCM ont augmenté à un taux annualisé de 13% entre fin 2015 et fin 2020, contre 9% pour le marché. La part de marché de l'entreprise a également augmenté, atteignant 16% à la fin de 2020. 86% de l'actifs sous gestion d'UCM est détenus par des clients institutionnels, 11% par des entreprises et 3% par des particuliers. Comme pour les autres sociétés de gestion au Maroc, les actifs sous gestion se concentrent sur les clients institutionnels, bien que ce segment soit légèrement plus important au sein d'UCM que pour ses pairs. UCM bénéficie du soutien du groupe Upline et de nombreuses synergies sont trouvées grâce à leur réseau en collaboration avec leurs équipes.

Performances Consistantes (Investment Performance)

UCM a constamment atteint ses objectifs d'investissement, répondant ainsi aux attentes des investisseurs. La performance des investissements est donc un facteur neutre dans l'analyse de notation de Fitch.

SOCIÉTÉ DE GESTION

Créée en 1999, UCM est la deuxième société de gestion au Maroc avec 82,4 milliards de dirhams d'actifs sous gestion à fin janvier 2021. Les produits de taux représentaient 94% de l'encours d'UCM à la même date, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne du marché marocain qui est de 85%. UCM est détenue majoritairement par le Groupe Upline, lui-même détenu par le Groupe Banque Centrale Populaire. RÉSUMÉ DE LA NOTATION N.A. FACTEURS DE SENSIBILITÉ DES NOTES Facteurs pouvant, individuellement ou collectivement, conduire à une action positive de la note :

- La note est la plus élevée sur l'échelle de notation de Fitch et ne peut donc pas être améliorée.

Facteurs pouvant, individuellement ou collectivement, conduire à une dégradation de la note :

- La note pourrait être sensible à des changements importants et défavorables de l'un des facteurs de notation mentionnés, notamment en raison de la détérioration des processus, de l'affaiblissement des conditions financières ou des performances ajustées aux risques ou d'une concentration croissante des clients. Upline Capital Management; National Investment Management Quality Rating; New Rating; Excellent(mar); Rating Outlook Stable

