 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 843,90
-0,36%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Correction d’une erreur matérielle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital - Mise au Point Face aux Accusations Infondées
information fournie par Boursorama CP 24/09/2025 à 08:00

Nantes, le 24 septembre 2025 à 8 h 00 CET –OSE Immunotherapeutics (ISIN : FR0012127173 ; Mnémo : OSE), corrige l’information relative au nombre total d’actions et de droits de vote composant son capital.

Dans le cadre de la préparation de l’Assemblée générale du 30 septembre 2025, OSE a identifié une erreur de traitement liée à l’accélération, constatée entre juin et septembre 2025 par le Conseil d’administration, de la période d’acquisition de 546.919 actions gratuites.

Cette erreur matérielle, sans incidence sur les droits des bénéficiaires ni sur les votes déjà exprimés, a été reconnue et immédiatement corrigée par le Conseil d’administration réuni le 23 septembre. L’ensemble des mesures ont été prises pour informer les actionnaires concernés.
Le nombre d’actions en circulation composant le capital social est de 22.463.262. Le nombre de droits de vote théoriques est de 27.859.524.

Valeurs associées

OSE IMMUNO
6,1550 EUR Euronext Paris +5,57%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent à l'équilibre
    information fournie par AFP 24.09.2025 09:08 

    Les Bourses européennes ont ouvert proches de l'équilibre mercredi, les investisseurs se montrant prudents après le discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, mais aussi l'intervention de Donald Trump à l'ONU. Dans les premiers ... Lire la suite

  • L'actrice Claudia Cardinale, le 14 octobre 2009 à Lyon ( AFP / PHILIPPE MERLE )
    Claudia Cardinale, icône du cinéma italien, est décédée à l'âge de 87 ans
    information fournie par AFP 24.09.2025 09:02 

    Légende du cinéma italien, l'actrice Claudia Cardinale, qui fut la muse des plus grands réalisateurs et l'incarnation d'une indomptable beauté, est morte mardi en France à l'âge de 87 ans. Italienne naturalisée française, Claudia Cardinale est décédée "auprès de ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu, le 10 septembre 2025 à Paris ( POOL / Ludovic MARIN )
    L'intersyndicale à Matignon pour tenter d'arracher des mesures de rupture
    information fournie par AFP 24.09.2025 08:58 

    Sébastien Lecornu peut-il éviter une nouvelle journée de manifestations ? Le Premier ministre, toujours sans gouvernement et en quête de moyens pour boucler un budget, reçoit mercredi l'intersyndicale, qui lui demande des signes forts de rupture. A 10H30, CFDT, ... Lire la suite

  • Ancien bâtiment de la Bourse de Paris
    Prudence en vue en Europe après le discours de Powell
    information fournie par Reuters 24.09.2025 08:57 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi sur fond d'inquiétude sur les perspectives économiques aux Etats-Unis et après un discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) jugé prudent. D'après les premières ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank