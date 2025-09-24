Correction d’une erreur matérielle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital - Mise au Point Face aux Accusations Infondées

Nantes, le 24 septembre 2025 à 8 h 00 CET –OSE Immunotherapeutics (ISIN : FR0012127173 ; Mnémo : OSE), corrige l’information relative au nombre total d’actions et de droits de vote composant son capital.



Dans le cadre de la préparation de l’Assemblée générale du 30 septembre 2025, OSE a identifié une erreur de traitement liée à l’accélération, constatée entre juin et septembre 2025 par le Conseil d’administration, de la période d’acquisition de 546.919 actions gratuites.



Cette erreur matérielle, sans incidence sur les droits des bénéficiaires ni sur les votes déjà exprimés, a été reconnue et immédiatement corrigée par le Conseil d’administration réuni le 23 septembre. L’ensemble des mesures ont été prises pour informer les actionnaires concernés.

Le nombre d’actions en circulation composant le capital social est de 22.463.262. Le nombre de droits de vote théoriques est de 27.859.524.