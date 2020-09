Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CORRECTION-Airbus pourrait devoir aller au-delà des départs volontaires Reuters • 14/09/2020 à 15:45









(Bien lire que le courrier a été adressé vendredi aux salariés) TOULOUSE, 14 septembre (Reuters) - L'adaptation des effectifs d'Airbus AIR.PA à la crise du transport aérien pourrait nécessiter d'autres mesures que les départs volontaires prévus jusqu'à présent, a écrit le président exécutif du groupe, Guillaume Faury, dans un message aux salariés. "Malheureusement, la reprise du trafic aérien pendant l'été n'a pas été à la hauteur des attentes du secteur aéronautique. Nous devons donc nous préparer à une crise probablement plus profonde et plus longue que ne le laissaient supposer les précédents scénarios", explique-t-il dans courrier adressé vendredi aux salarié du groupe aéronautique. "Il me semble peu probable que les départs volontaires suffiront." Airbus, qui emploie environ 135.000 personnes, a annoncé fin juin son intention de supprimer 15.000 postes d'ici l'été 2021, dont un tiers en France. (Johanna Decorse et Tim Hepher)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +3.33%