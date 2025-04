Correctif : Wendel : repli de 4,8% de l'actif net réévalué au premier trimestre

(AOF) - Une erreur s'est glissée dans notre dernière dépêche sur Wendel à propos des revenus de la plateforme de gestion d'actifs privés. Elle devrait générer 455 millions d'euros de revenus cette année. Le texte corrigé suit.

Wendel a dévoilé un actif net réévalué dilué de 176,7 euros par action au 31 mars, en repli de 4,8%, la société d'investissement citant la volatilité du marché et les évolutions de multiples de valorisation. Avec la finalisation de l'acquisition de Monroe Capital, la plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers de Wendel représente 34 milliards d'euros d'actifs sous gestion. 3,4 milliards d'euros de fonds ont été levés.

Cette dernière devrait générer en 2025, en année pleine, environ 455 millions d'euros de revenus pour environ 160 millions d'euros de fee related earning (FRE) avant impôts, soit environ 100 millions d'euros de FRE, part de Wendel, et a pour objectif d'atteindre 150 millions d'euros de FRE en 2027, part de Wendel.

Wendel a rappelé qu'un dividende en hausse de 17,5 %, à 4,70 euros par action sera proposé au vote de l'assemblée générale du 15 mai 2025.

La société d'investissement affiche un ratio LTV, équivalent du taux d'endettement, de 17,24 % au 31 mars 2025 en pro forma et une liquidité pro forma de 1,7 milliard d'euros au 31 mars 2025, incluant environ 800 millions d'euros de trésorerie et 875 millions d'euros de ligne de crédit (non tirée en totalité).

" Ce profil financier renforcé est un levier essentiel pour mener à bien notre feuille de route de création de valeur à l'horizon 2027 " a déclaré Laurent Mignon, président du directoire de Wendel.

