Correctif : M&G Investments : deux nouvelles arrivées
information fournie par AOF 01/09/2025 à 12:50

(AOF) - Une erreur s'est glissée dans notre dernière dépêche sur M&G Investments à propos du poste d'Enguerrand Fougerat. Le texte corrigé suit.

M&G Investments a nommé Charles Moussier en tant que responsable européen des solutions d'assurance. Basé à Paris, il sera rattaché à Russell Lee, responsable mondial des solutions d'assurance, et dirigera les efforts de M&G pour approfondir les relations avec les assureurs européens. Charles Moussier sera responsable de fournir des solutions d'investissement aux assureurs européens, à travers des fonds, des mandats ou des co-investissements, et de construire des partenariats stratégiques pour développer conjointement des solutions d'assurance vie et retraite.

Il apporte plus de 20 ans d'expérience dans le conseil institutionnel, la structuration des dérivés et la distribution d'actifs publics et privés. Il a récemment travaillé chez Invesco en tant que responsable des solutions d'assurance pour la région EMEA, où il a dirigé la distribution d'assurances dans 14 pays.

En outre, dans le cadre de sa stratégie de croissance institutionnelle, M&G annonce également la nomination d'Enguerrand Fougerat en tant que responsable de la distribution institutionnelle, sous la responsabilité de Kelly Hebert, country head pour la France et BeLux. Enguerrand Fougerat se concentrera sur le développement des relations avec les clients institutionnels français et la promotion de la gamme complète des capacités d'investissement de M&G.

