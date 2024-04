Correctif : Le yen retombe malgré l'intervention des autorités

Pour le spécialiste, le fait que la paire dollar-yen ait déjà rapidement effacé un peu plus de 40 % de la baisse d'hier montre que le Japon aura du mal à empêcher le yen de continuer à s'affaiblir dans l'environnement de marché actuel.

(AOF) - Une erreur s'était glissée dans notre titre. Elle a été corrigée. Vers 17h30, le dollar gagne 0,75% à 157,48 yens. " Les autorités japonaises n'ont pas encore confirmé qu'elles étaient intervenues hier, mais plusieurs articles de presse, dont le Dow Jones Newswires et le FT, ont indiqué qu'elles étaient intervenues hier pour soutenir le yen, selon des personnes proches du dossier ", rapporte MUFG.

