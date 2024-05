Correctif: l'emploi intérimaire en recul de 4,5% sur un an en mars (Prism'emploi)

(AOF) - Une erreur s'est glissée dans le titre de cette dépêche. Il s'agit des chiffres de mars. En mars 2024, l’emploi intérimaire (contrats de travail temporaire et CDI intérimaires) représente 716 300 équivalents temps plein (ETP), en baisse de 4,5 % sur un an, soit 33 000 ETP de moins qu’en mars 2023. C’est ce qu’annonce Prism’emploi, l'organisation professionnelle des entreprises de travail temporaire et de recrutement, soulignant que ce mois de mars est marqué par une moindre dégradation au regard du mois de février.

Selon Prism'emploi cette moindre dégradation est due pour partie à un effet de base plus favorable. A l'exception des services, tous les secteurs sont orientés à la baisse par rapport à l'an dernier.

Avec -7,7 %, l'industrie accentue sa dégradation et affiche la tendance sectorielle la plus négative. Pour la première fois depuis février 2023, ce n'est pas dans le secteur du commerce que le recours à l'intérim diminue le plus (-5,2 %). L'emploi intérimaire connait au contraire une légère amélioration dans le secteur des services, porté par la consommation des ménages (+0,4 %).