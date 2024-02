Correctif: Ikonisys: sa future filiale Hospitex décroche un contrat en Italie

(AOF) - Ikonisys a apporté une précision à son communiqué sur le dernier contrat de Hospitex. Le texte corrigé suit.

Ikonisys annonce que sa future filiale Hospitex International a remporté l'appel d'offres pour les prestations de fourniture de systèmes de diagnostic destinés à l'unité d'anatomie pathologique de Raguse en Sicile. Ikonisys a annoncé fin novembre 2023 l'acquisition de Hospitex, spécialiste de la cytologie en couche mince et en diagnostic du cancer.

Hospitex International s'est vu attribuer la fourniture "tout risque" du système Cytofast pour un montant total de 260000 euros.

Mario Crovetto, directeur général d'Ikonisys et Alessandro Nosei, chef des opérations d'Hospitex International commentent: "Il s'agit d'une nouvelle étape importante franchie par Hospitex International, dont l'objectif est d'assurer une plus grande précision dans la réalisation de diagnostics, associée à une simplicité d'utilisation de ces diagnostics", déclarent-ils.

Pour les deux dirigeants, "cela témoigne de l'importance de combiner l'expertise de nos sociétés pour devenir un leader intégré du diagnostic du cancer, et nous sommes impatients de finaliser l'opération d'acquisition".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.