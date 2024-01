Correctif: Bluelinea affiche un chiffre d'affaires de 9,828 millions d'euros en 2023

(AOF) - Une erreur s'est glissée dans notre dépêche à propos du chiffre d'affaires de Bluelinea. Le texte corrigé suit. Le groupe Bluelinea annonce que son chiffre d'affaires consolidé pour 2023 s'élève à 9,828 millions d'euros, et estime que ce résultat "confirme la capacité de la société à consolider un volume d'activité de l'ordre de 10 millions d'euros", après le record établi en 2022 à 10,4 millions d'euros, avec une croissance de 39% par rapport à 2021. Le spécialiste de la "silver économie" précise que son activité B2C d'accompagnement à domicile "continue à croitre régulièrement".

Le pôle B2B est pour sa part "parvenu à stabiliser son activité" à compter du deuxième trimestre 2023.

Le groupe souligne qu'il a mis en oeuvre plusieurs initiatives pour "fluidifier le déploiement de son offre Serenea, qui équipe désormais 602 établissements à fin 2023 contre 451 à fin 2022. Il cite la montée en puissance des grands comptes qui représentent 60% du chiffre d'affaires du pôle, ainsi que le développement d'un écosystème "d'Ambassadeurs" (partenaires intégrateurs certifiés) permettant de réaliser 40% des ventes en modèle indirect.

Bluelinea évoque également la commercialisation d'une offre en mode locatif, sous la forme d'une tarification simple, accessible et adaptée à la taille de chaque établissement.

