Correctif: Banijay ambitieux pour 2025

(AOF) - Une coquille s'est glissée dans notre précédente dépêche à propos de Banijay. Le texte corrigé suit. Banijay (ex-FL Entertainment) affiche un Ebitda ajusté 2024 en hausse de 21,6 % à 900 millions d'euros (+32,8% au 4e trimestre 2024) et une amélioration de la marge d’Ebitda ajusté de 160 points de base à 18,7% sur un an. Le groupe spécialiste des contenus audiovisuels et des jeux a vu son chiffre d’affaires progresser de 10,9 % à 4,80 milliards d’euros, avec une accélération au dernier trimestre (+14,8%). La direction propose un dividende à 0,35 euro/action.

Cela représente un taux de distribution de 35% du résultat net ajusté.

Le résultat net ajusté a progressé de 29,4 % en 2024 à taux de change courant à 418 millions d'euros et le résultat net est ressorti à 155 millions d'euros (74 millions d'euros en 2023). Le taux de conversion des flux de trésorerie disponibles ajustés a, lui, atteint 83 % (contre 82 % en 2023).

Banijay souligne le succès de son désendettement et sa liquidité renforcée avec un levier de 2,9x et 482 millions d'euros de liquidités.

Pour 2025, le groupe vise un chiffre d'affaires en croissance "dans le milieu de la fourchette à un chiffre" pour l'activité "Production & distribution de contenus, & expériences live" et dans le milieu de la fourchette de 13 à 19% pour l'activité "Paris sportifs et jeux en ligne".

L'Ebitda ajusté devrait connaître une croissance comprise entre 5% et 10%, incluant un impact négatif de 20 millions d'euros sur l'Ebitda ajusté lié à l'augmentation des taxes sur les paris en France, effective à partir du 1er juillet 2025. Les flux de trésorerie ajustés sont attendus autour de 80% de l'Ebitda ajusté.

AOF - EN SAVOIR PLUS