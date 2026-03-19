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Correctif : Amundi et Spiko lancent SAFO, un fonds tokenisé dédié à la trésorerie
information fournie par AOF 19/03/2026 à 10:19

(AOF) - Une erreur s'est glissée dans le titre lors de notre précédente dépêche sur Amundi. Amundi et Spiko, leader européen de la tokenisation de fonds, annoncent le lancement du Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO).

Ce compartiment tokenisé de la SPIKO SICAV, de droit français, cible à la fois les besoins de gestion de trésorerie des entreprises et les exigences de collatéral des institutions financières, quelle que soit leur taille. Il se distingue notamment par la transférabilité continue de ses parts, 24h/24 et 7j/7, entre investisseurs à l'échelle mondiale.

Le fonds s'appuie sur des total return swaps entièrement collatéralisés, conclus avec des banques de premier plan, afin de proposer des rendements stables, supérieurs aux taux sans risque des devises concernées, tout en conservant une liquidité overnight. Il est disponible en quatre devises (EUR, USD, GBP et CHF) et accessible dès 1 unité monétaire.

Par ailleurs, son registre d'actionnaires tokenisé assure une transparence en temps réel, tout en ouvrant la voie à de nouvelles modalités de conservation et à une transférabilité quasi instantanée des parts. Enfin, le fonds est conçu pour être intégré facilement dans des environnements numériques, grâce à un accès programmatique via API ou smart contracts.

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