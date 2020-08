Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavius-Le Vietnam redoute une vague épidémique Reuters • 07/08/2020 à 15:10









par James Pearson et Phuong Nguyen HANOÏ, 7 août (Reuters) - Le risque d'une vague d'épidémie de nouveau coronavirus est "très élevé" au Vietnam, a déclaré vendredi le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, conséquence de l'apparition d'un foyer de contamination dans la ville de Danang (centre) le mois dernier. "Le risque d'infection communautaire est très élevé, ce qui exige davantage de détermination, de solidarité et de responsabilité de la part du système politique afin de prendre des mesures plus fortes au cours des deux prochaines semaines", a averti le chef du gouvernement dans un communiqué. Vendredi, le pays a annoncé 37 nouveaux cas de contamination au coronavirus, ce qui porte le nombre total de cas à 784, dont dix décès. Fin juillet, les autorités vietnamiennes ont enregistré dans la ville touristique de Danang des premiers cas de contamination au coronavirus en trois mois. Le pays était parvenu à limiter le nombre d'infections grâce à de strictes mesures de confinement et une vaste campagne de dépistage, qui pourraient être réintroduites dans le cas d'une nouvelle vague. (James Pearson et Phuong Nguyen, version française Anait Miridzhanian, édité par Jean-Stéphane Brosse)

