Coronavirus - Yves Saint Laurent et Balenciaga fabriqueront des masques

PARIS, 22 mars (Reuters) - Les maisons Balenciaga et Yves Saint Laurent se préparent à fabriquer des masques de protection afin de lutter contre la propagation du coronavirus, a annoncé dimanche le groupe Kering PRTP.PA , leur maison mère. Comme beaucoup de pays affectés par le coronavirus, la France fait face à un manque criant de masques FFP2 et de masques chirurgicaux, suscitant de vives inquiétudes de la part des professionnels amenés à être en contact avec le public, comme les policiers, les postiers et même le personnel soignant. Les atelier français des deux griffes fabriqueront donc des masques "dans le respect des mesures de protection sanitaires les plus strictes" dès lors que les procédés et matières auront été homologués par les autorités, précise le groupe Kering dans un communiqué. Le groupe a annoncé par ailleurs qu'il remettrait dans les prochains jours aux services de santé français trois millions de masques chirurgicaux qu'il comptait se procurer en Chine et faire acheminer en France. Sa marque Gucci devrait produire 1.1 million de masques et 55.000 blouses dans les semaines à venir pour la région Toscane en Italie. Son concurrent LVMH LVMH.PA a annoncé samedi qu'il avait trouvé un industriel chinois capable de livrer au gouvernement français 40 millions de masques. (Caroline Pailliez avec Sarah White)

