Coronavirus-Vingt nouveaux cas en France

(Actualisé avec ARS des Hauts-de-France) PARIS, 27 février (Reuters) - Vingt nouveaux cas d'infection au coronavirus décelé pour la première fois en Chine en décembre ont été identifiés en France, a annoncé jeudi le ministre de la Santé, Olivier Véran, ce qui porte à 38 le nombre total de cas à l'échelle nationale depuis l'apparition de la maladie. "Ce soir, nous faisons face à une augmentation sensible du nombre de cas sur notre territoire: 38 cas à 19h00", a-t-il déclaré lors de son point de presse quotidien, tout en soulignant que des investigations étaient "toujours en cours" et pouvaient "faire évoluer ce bilan". Sur ce total, 12 cas ont été diagnostiqués dans l'Oise, où deux patients avaient déjà été identifiés, a précisé le ministre, qui avait fait état mercredi de 18 cas au total. Un enseignant de l'Oise atteint du coronavirus est décédé dans la nuit de mardi à mercredi après son transfert à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière et un autre habitant du département, également infecté, est hospitalisé. "Nous avons identifié un regroupement de 12 cas reliés au malade identifié dans l'Oise qui semble liés entre eux par une chaîne de contamination. Parmi ces personnes, trois ont été diagnostiquées sur une base militaire. La recherche et le diagnostique des personnes-contact se poursuit". "Une équipe se rend sur place dès demain, composée d'infectiologues, d'urgentistes, d'hygiénistes, d'épidémiologistes, afin de renforcer toutes les investigations nécessaires. J'ai demandé aux préfets et aux directeurs des agences de régionales de santé de se réunir dès demain pour une parfaite cohérence de la réponse de l'Etat", a poursuivi Olivier Véran. "UN TEMPS D'AVANCE" "Outre ce regroupement de malades dans l'Oise, cette hausse du nombre de cas identifiés s'explique pour part par la détection de personnes-contact des cas déjà confirmés. C'est le cas à Annecy au sein de la famille et d'un proche du patient hospitalisé depuis hier et dont l'état n'est pas inquiétant", a-t-il précisé. Le ministre a par ailleurs annoncé que deux malades qui faisaient partie d'un groupe de 20 personnes qui s'est rendu en Egypte dans le cadre d'un voyage organisé avaient été hospitalisées dans un état grave. "Là aussi les investigations se poursuivent auprès de l'ensemble des voyageurs et des personnes-contact. Enfin le renforcement de la détection chez les patients déjà hospitalisés pour troubles respiratoires graves que j'avais demandé a permis d'identifier plusieurs nouveaux malades", a-t-il expliqué. "Je veux assurer nos concitoyens que notre système de santé est prêt. Nous avons et nous garderons un temps d'avance", a assuré Oliver Véran. Sur les 38 cas identifiés, 12 patients ont guéris, deux sont décédés et 24 restent hospitalisés, dont deux sont dans un état grave, a quant à lui précisé le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. L'Agence régionale de Santé des Hauts-de-France annonce pour sa part qu'une consultation médicale sera proposée aux élèves et aux membre du personnel du collège de Crépy-en-Valois (Oise) où exerçait l'enseignant décédé. "Par précaution, une consultation médicale sera proposée aux élèves et aux personnels qui ont été en contact avec cet enseignant alors qu'il pouvait être contagieux, c'est-à-dire les lundi 10 et mardi 11 février 2020. Pour mémoire, cet enseignant n'a plus fréquenté l'établissement à compter du mardi 11 février au soir", dit-elle dans un communiqué. (Nicolas Delame et Jean-Philippe Lefief, édité par Benoît Van Overstraeten)

