Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Vers une interdiction des rassemblements publics en Suisse Reuters • 08/12/2020 à 19:27









ZURICH, 8 décembre (Reuters) - Les autorités suisses, qui ont fait état mardi d'une aggravation de l'épidémie de COVID-19, ont proposé d'interdire tous les événements publics, en dehors des services religieux et des réunions législatives à partir de samedi prochain. Le Conseil fédéral prévoit également d'ordonner la fermeture des restaurants, des magasins et des marchés à partir de 19h00 jusqu'au 20 janvier et de limiter les rassemblements privés en intérieur à cinq personnes. Ces mesures ne s'appliqueraient pas aux sports de plein air, ski compris, a précisé le ministre de la Santé Alain Berset. Berne dit avoir entamé des discussions avec les 26 cantons sur ces propositions. L'Office fédéral de la santé publique a fait état mardi de 92 décès et 4.262 cas supplémentaires, ce qui porte le bilan pour la Suisse et le Liechtenstein voisin à 5.116 morts pour 358.568 contaminations. (John Revill version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.