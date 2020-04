Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Vers une fin prématurée de la saison de Top 14 Reuters • 30/04/2020 à 12:37









PARIS, 30 avril (Reuters) - La Ligue nationale de rugby (LNR) envisage de mettre officiellement un terme à la saison 2019-2020 des championnats français de rugby de Top 14 et de Pro D2, indique jeudi cette fédération dans un communiqué. "Après concertation avec les présidents de clubs de Top 14 et de Pro D2, le bureau proposera au comité directeur de la LNR de (...) clôturer la saison 2019-2020, de prononcer la fin de cette saison 2019-2020, et de se concentrer sur l'organisation du lancement des éditions 2020-2021 des deux championnats à compter du mois de septembre 2020", peut-on lire dans ce communiqué. La date de la réunion du comité directeur de la LNR devant acter cette décision "sera fixée dans les prochains jours", à l'issue de discussions avec le ministère des Sports sur les modalités sportives et sanitaires de reprise des compétitions, est-il précisé. (Julien Pretot et Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)

