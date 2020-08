Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Vers une demande d'autorisation du vaccin Oxford/AstraZeneca dès cette année-directeur Reuters • 25/08/2020 à 10:25









LONDRES, 25 août (Reuters) - Le dossier de demande d'autorisation du candidat vaccin contre le nouveau coronavirus en cours de développement par l'université d'Oxford et le laboratoire AstraZeneca AZN.L pourrait être soumis aux autorités sanitaires dès cette année si les chercheurs arrivent à collecter suffisamment de données, a déclaré mardi le directeur du centre de recherches sur les vaccins Oxford Vaccine Group. "Il est tout à fait possible que si le nombre de cas augmente rapidement dans les essais cliniques, nous puissions alors soumettre les données aux régulateurs cette année et ensuite ils suivront la procédure habituelle pour faire une évaluation complète de ces données", a déclaré Andrew Pollard à la BBC Radio. Selon un article publié dimanche par le Financial Times, l'administration Trump envisagerait d'accélérer la procédure afin que ce vaccin puisse être utilisé aux Etats-Unis avant l'élection présidentielle du 3 novembre prochain. Le quotidien économique a notamment évoqué la piste d'une autorisation d'utilisation d'urgence délivrée par la FDA (Food and Drug Administration), l'autorité sanitaire américaine, qui pourrait être délivrée en octobre à ce candidat vaccin. "La procédure de délivrance d'une autorisation d'utilisation d'urgence est bien établie mais elle nécessite elle aussi de disposer de données recueillies soigneusement (...) et la preuve que (le produit) est véritablement efficace", a souligné Andrew Pollard. (Kate Holton et Sarah Young ; version française Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +0.61%