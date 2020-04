Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Vers un plan de soutien à l'assurance-crédit en Allemagne Reuters • 01/04/2020 à 16:09









ALLEMAGNE: VERS UN PLAN DE SOUTIEN À L'ASSURANCE-CRÉDIT MUNICH/BERLIN (Reuters) - Le gouvernement allemand a conclu un accord avec les assureurs crédit nationaux afin d'aider ce secteur à poursuivre son activité de garantie des risques au moment où l'économie mondiale subit de plein fouet le choc de la pandémie de coronavirus, a-t-on appris mercredi de sources au fait des discussions. Ce plan prévoit que l'Etat fédéral apporte des garanties à hauteur de 30 milliards d'euros au secteur de l'assurance crédit, ont précisé ces sources. En contrepartie de ces garanties, les assureurs crédit - qui couvrent les entreprises contre le risque de défaut de leurs clients - devraient renoncer à près des deux tiers de leurs primes, selon ces mêmes sources. Comme l'ensemble des aides publiques, ce plan devra être soumis à l'approbation de la Commission européenne, qui a assoupli ses règles dans ce domaine pour permettre aux Vingt-Sept de prendre des mesures de soutien à l'économie dans le cadre de la crise sanitaire et économique en cours. (Alexander Huebner et Christian Kraemer ; version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

