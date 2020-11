Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/Vaccin-Pfizer a déposé sa demande d'autorisation aux USA Reuters • 20/11/2020 à 13:23









20 novembre (Reuters) - Pfizer PFE.N a annoncé vendredi avoir déposé une demande auprès de la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine, pour l'autorisation en urgence (EUA) de la mise sur le marché aux Etats-Unis de son candidat vaccin contre le COVID-19 développé avec la biotech BioNTech 22UAty.F . Le duo Pfizer-BioNTech a fait savoir mercredi que son candidat vaccin contre le COVID-19 était efficace à 95% et qu'il ne présentait aucun effet secondaire majeur. L'annonce de vendredi a été saluée sur les marchés financiers où le titre Pfizer avançait de 2% tandis que celui de BioNTech prenait 5% dans les transactions d'avant-Bourse. Pfizer s'attend à ce que la FDA accorde son EUA d'ici la mi-décembre et commencer ses premières livraisons dans la foulée. Cinquante millions de doses devraient être disponibles dès 2020, de quoi vacciner 25 millions de personnes. Un comité consultatif de la FDA doit se réunir du 8 au 10 décembre pour évoquer le vaccin de Pfizer et BioNTech, a dit une source de Reuters qui précise toutefois que cet agenda pourrait être modifié. Alex Azar, le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, a déclaré mercredi que Pfizer, comme son concurrent Moderna MRNA.O pourraient obtenir leurs autorisations réglementaires dans les semaines à venir et que les premières vaccinations pourraient se produire avant la fin de l'année. (Vishwadha Chander à Bangalore; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +1.75% JOHNSON&JOHNSON NYSE -0.25% MODERNA NASDAQ +4.36% PFIZER NYSE -0.30%